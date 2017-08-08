ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekkeköy Belediyesinden yeni imar yolları

08 Ağustos 2017 Salı, 15:30
Tekkeköy Belediyesinden yeni imar yolları
Tekkeköy Belediyesinden yeni imar yolları

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yeni imar yolları açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Yeni açılan imar yollarının yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıkmasının beraberinde ilçe genelinde büyük ulaşım kolaylığı sağladığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Her geçen gün yeni binaların ve yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıktığı ilçemizde ulaşımın rahatlaması ve ilçemizin yeni mahallelere yeni bölgelere doğru yayılması için programlar dahilinde çalışmalar yürütüyoruz. Yeni yol açmak mevcut yollara göre daha fazla emek isteyen uzun soluklu bir çalışmanın akabinde ortaya çıkıyor. Ham bir alanda imar yolu açmak için önce zemindeki yumuşak malzeme alınıyor sonrasında ise dağ malzemesi serilerek sıkılaştırılma işlemi uygulanıyor. Akabinde alt yapı, kanalizasyon, elektrik, su, iletişim derken üst yapı çalışmaları ve kaldırımı tamamlanıyor. Üç yıl içerisinde ilçemizde açmış olduğumuz yeni yollar sayesinde ilçemiz nefes almaya ve daha da büyümeye başladı. İmar yolu çalışmalarımızın yanında tüm yol çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.
(SAM-SLH-Y)

08.08.2017 15:33:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Futbolun patronları orayı tercih etti
YEREL

FUTBOLUN PATRONLARI ORAYI TERCİH ETTİ
OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları başladı
YEREL

OMÜ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVLARI BAŞLADI
Yüzlerce çocuk sünnet olacak
YEREL

YÜZLERCE ÇOCUK SÜNNET OLACAK
Çarşamba Ovası'nda şeftali üretimi artıyor
YEREL

ÇARŞAMBA OVASI'NDA ŞEFTALİ ÜRETİMİ ARTIYOR
İlkadım renkli merdivenlerle yenileniyor
YEREL

İLKADIM RENKLİ MERDİVENLERLE YENİLENİYOR
Vali Kaymak'a Çarşamba anlatılıyor
YEREL

VALİ KAYMAK'A ÇARŞAMBA ANLATILIYOR
Kavak Belediyesi araç filosunu büyüttü
YEREL

KAVAK BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU BÜYÜTTÜ
Şehadetinin 26. yılında anıldı
YEREL

ŞEHADETİNİN 26. YILINDA ANILDI
Atakum Belediyesi cepte
YEREL

ATAKUM BELEDİYESİ CEPTE
3 milyon liralık yatırımla susuzluk sorunu çözülecek
YEREL

3 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA SUSUZLUK SORUNU ÇÖZÜLECEK
33 bin dekar tarım arazisini suya kavuşturacak
YEREL

33 BİN DEKAR TARIM ARAZİSİNİ SUYA KAVUŞTURACAK