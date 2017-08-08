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Tekkeköy Belediyesinden yeni imar yolları



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında yeni imar yolları açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeni açılan imar yollarının yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıkmasının beraberinde ilçe genelinde büyük ulaşım kolaylığı sağladığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Her geçen gün yeni binaların ve yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıktığı ilçemizde ulaşımın rahatlaması ve ilçemizin yeni mahallelere yeni bölgelere doğru yayılması için programlar dahilinde çalışmalar yürütüyoruz. Yeni yol açmak mevcut yollara göre daha fazla emek isteyen uzun soluklu bir çalışmanın akabinde ortaya çıkıyor. Ham bir alanda imar yolu açmak için önce zemindeki yumuşak malzeme alınıyor sonrasında ise dağ malzemesi serilerek sıkılaştırılma işlemi uygulanıyor. Akabinde alt yapı, kanalizasyon, elektrik, su, iletişim derken üst yapı çalışmaları ve kaldırımı tamamlanıyor. Üç yıl içerisinde ilçemizde açmış olduğumuz yeni yollar sayesinde ilçemiz nefes almaya ve daha da büyümeye başladı. İmar yolu çalışmalarımızın yanında tüm yol çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

(SAM-SLH-Y)



08.08.2017 15:33:24 TSI

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