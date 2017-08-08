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Çaldıran Belediyesi 650 adet çöp konteyneri aldı



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından şehir merkezi ve mahallelerde yapılan temizlik çalışmasının ardından atıkların tekrar çevreye yayılmasını önlemek amacıyla 650 adet çöp kenteyneri alındı.

Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Ekipler, belediye tarafından yeni alınan çöp konteynerlerini belirlenecek yerlere dağıtacaklar.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, geçen aylarda 200 adet çöp konteyneri aldıklarını hatırlatarak, "Son yaptığımız alımda da 650 adet çöp konteyneri aldık. Amacımız ilçemizdeki çevre kirliliğini önlemek, mahallelerimizdeki çöp atıklarının bir yerde toplanmasını sağlamaktır. İlçemizde eski dönemlerde 250 adet çöp konteyneri mevcutken, biz bu sayıyı 850'ye çıkardık. Aldığımız çöp konteynerleri, 800 litre çöp alma haznesine sahiptir. Demir ve çeliğin paslanmaya karşı korunmasında en akılcı ve kesin çözüm olan sıcak daldırma galvanizden meydana gelen konteynerler, her mevsim ve hava şartlarına karşı daha dayanıklı bir özelliğe sahiptir. İlçemizden bahardan bu yana başlattığımız temizlik çalışmalarında iki milyon tona yakın çöp topladık. İlçemizde yerleşim birimlerimiz 100 mahalleyi aşmaktadır. Amacımız 100 mahallemizin cadde ve sokak aralarına çöp konteynerlerini bırakarak, tüm çöplerin bir arada toplanmasıyla çevre temizliğini önleyerek, görselliği sağlamaktır" dedi.

(MSA-Y)



08.08.2017 15:46:41 TSI

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