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Çaldıran Belediyesinden ilçeyi güzelleştirme çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın talimatıyla ilçede bulunan telefon ve elektrik panolar ile elektrik trafoları ve emniyet bariyerlerine resimler çizilerek, ilçeye yeni bir görsellik kazandırılıyor.

Çaldıran Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmada, görsel sanatlar öğretmeni Mesut Balbal ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Recep Eşin'in katkılarıyla ilçedeki pano ve bariyerlere resimler çizdirilmeye başlandı. İlçenin güzelleşmesini sağlamak için çalışan öğretmenler, tüm pano ve bariyerin üzerine uzun süre kalıcı olacak boyalarla çeşitli resimler çizerek ilçenin güzelliğine güzellik katmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede birçok telefon ve elektrik panoları ile elektrik trafoları bulunduğunu belirterek, "Bunlar hoş olmayan bir görsellik sergilemekteydi. Belediye olarak pano, trafo ve bariyerlerin boyanarak üzerlerine resimlerin çizimleri yapılarak daha güzel bir görsellik sergileyeceğini düşünerek bu işlerden anlayan iki öğretmenimizi görevlendirdik. Pano, trafo ve bariyerlerin üzerine uzun süreli kalabilecek akrilik boya kullanılarak çizimlerin uzun ömürlü ve güzel görünmesi için dış cephe ile astar boyası kullanılarak çizimler gerçekleştiriliyor. Yapılan resimlerin üzerine vernik kullanılarak hem daha canlı görünmesini hem de uzun süre yağışlardan etkilenmemesini sağladık. Yapılan resimler, ilçeye görsel anlamda güzellik katacaktır" dedi.

(MSA-Y)



08.08.2017 15:49:11 TSI

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