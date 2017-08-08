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Iğdır'da asfalt çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



IĞDIR (İHA) - Daha modern ve kullanışlı yollar için Iğdır Belediyesi çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Topçular ve Bağlar Mahallesinde sıcak asfalt ve kilit parke çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Iğdır Belediyesi Başkanı Murat Yikit, "Iğdır'ın asfalt olmayan hiçbir mahallesi kalmayacak. Bütün vatandaşlarımızı çamurdan kurtaracağız. Elimizden geldiği kadarıyla bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Bilindiği gibi bu sene çok sert bir kış geçti ve alt yapı çalışmaları yaptık. Bazı yerlerde bozulmalar oldu. Havanın ısınmasını bekliyorduk. Hava ısındığı zaman toprakla asfalt tam anlamıyla uyuşsun ve attığımız asfaltın faydası olsun. Halkımıza layık olmak onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz için bir çok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz" dedi.



(ET-ÖB-Y)



08.08.2017 16:09:56 TSI

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