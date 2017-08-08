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Akdenizli öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, farklı branşlarda düzenlediği kurslara katılan öğrencilerini Tarsus Hayvanat Bahçesine götürdü. Doğa ve hayvan sevgisi aşılanan çocuklar, hayvanları yakından izlemenin heyecanını yaşadı.

Akdeniz Belediyesi, çocuklar ve gençlerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli dallarda açtığı ücretsiz yaz kursları devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öğrencilere kurs vermenin yanı sıra öğrencilerin eğitimlerini sinema, kültür gezileri gibi sosyal etkinlikler düzenleyerek daha verimli hale getiriyor. Ekipler bu kapsamda, Çilek Mahalle Evi'nde eğitim gören öğrencileri, Tarsus Hayvanat Bahçesine götürerek güzel bir gün geçirmelerine olanak sağladı. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği gezide, Tarsus Hayvanat Bahçesine giden öğrenciler, şehir hayatında göremeyecekleri hayvanları tanıma fırsatı buldu. Park içerisinde bulunan oyun alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklar, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Geziden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Tarsus Hayvanat Bahçesi'ni çok beğendiklerini belirterek "Akdeniz Belediyesi'nin Çilek Mahalle evinde ücretsiz kurslara katılıyorduk. Belediye ekipleri bu hafta sonu bizi hayvanat bahçesine getirerek güzel bir gün yaşamamıza vesile oldu. Bu güzel gezi için Belediyemize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

(KRY-Y)



08.08.2017 16:31:57 TSI

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