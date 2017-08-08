Tarihi hamam bakımsız kaldı
(Fotoğraflı)
Ayhan Gülver
EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Büyük Cami Mahallesi Salih Dayı Sokak üzerinde bulunan tarihi hamam adeta kaderine terk edilmiş durumda.
500 yılık geçmişe sahip hamamda gereken temizlik ve bakım çalışmaları yapı etrafında çıkan otlar bakımsızlığının delili oldu. 16'ncı Yüzyıl'ın başlarında inşa edilen tarihi hamamın restore edilmesi bekleniyor. Hamamın bölgede tek olma özelliği taşıdığına dikkat çekilerken, tarihi öneme sahip çıkılmamasına tepki gösterildi.
(AG-MEF-Y)
08.08.2017 16:41:41 TSI
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