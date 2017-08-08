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Yeşilırmak üzerine 310 metrelik köprü

- Milyonluk yatırım Çarşamba'nın en uzun köprüsü oldu



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Hürriyet ile Kumtepe arasını birbirine bağlayacak olan 310 metre uzunluğundaki köprünün iki aya kadar bitirilerek trafiğe açılacağını söyledi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 310 metre uzunluğu ile ilçenin en uzun köprüsü olacak olan ve Hürriyet ile Kumtepe arasını birbirine bağlayacak köprünün inşaat çalışmalarında artık sona gelindi. Samsun Valisi Osman Kaymak ile birlikte köprüdeki son durumu ve bağlantı yollarını inceleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, köprü ile birlikte Hürriyet ve Kumtepe arasındaki ulaşım sorununun artık sonlandığını söyledi.

En son 210 metre uzunluğunda Hacılıçay Köprüsü ile 11 mahalledeki ulaşım sorununu ortadan kaldırdıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "İlçemizde bir köprüye daha ihtiyaç vardı. Hürriyet ve Kumtepe arasındaki birçok mahallede bağlantı yollarının kopuk olması halktan gelen yoğun talep ve bölgedeki, ticari, sosyal durumları da göze alarak bir köprünün daha yapılmasına karar vermiştik ve hemen işe koyulmuştuk. Bugün yaptığımız çalışmalarda artık sonlara yaklaştık. Yaklaşık iki ay gibi kısa bir süre sonra köprümüzün açılışını yapacağız. Köprümüz açıldığında Hürriyet, Kumtepe ve civardaki köylerin karşıdan karşıya geçme imkânı oluşmasıyla, vatandaşımız Darboğaz'a kadar gidip karşıdan karşıya geçmek zorunda kalmayacak. İktisaden mal ve ticaretlerini birbirlerine daha rahat aktarabilecekler. Çalışkan Çarşambalı çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız güle güle kullansın" dedi.

Başkan Yılmaz, son olarak Hürriyet ve Kumtepe arasında yapılan köprünün 7 milyonluk bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.



Selzede çiftçiler de unutulmadı

Köprü inşaatı incelemesi sonrasında Vali Kaymak, Başkan Yılmaz ve beraberindekiler Çarşamba Ovası'nda geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde tarım ürünleri zarar gören vatandaşların sorunlarını dinledi.

(SAM-SLH-Y)



08.08.2017 16:44:15 TSI

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