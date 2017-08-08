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Melikgazi Belediyesi Yaz Okulu Sergisi Meysu Outlet'te açıldı



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Yaz Okuluna katılan öğrencilerin hazırladığı sergi açıldı.

Meysu Outlet'te düzenlenen açılışa Gülsan Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu da katıldı. Program kapsamında, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi, koronun işaret dili şarkı söylemesi, skeç gösterileri düzenlendi. Açılışı yapılan etkinlikte el sanatları sergisi (rölyef, keçe çalışması, ahşap boyama, takı, tişört boyama, mozaik), resim sergisi, satranç, kuaförlük ve butik pasta gibi alanlarda öğrenciler tarafından yapılan çalışmalar görücüye çıktı.

Melikgazi Belediyesi Yaz Okulunda öğrenim gören 6 bin 400 öğrencinin bulunduğu öğrenildi.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic Aş yatırımı olan Meysu Outlet AVM, etkinlik ve kampanyalarını sürdürmeye devam edecek.

(TB-SK)



08.08.2017 16:56:34 TSI

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