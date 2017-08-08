ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı

08 Ağustos 2017 Salı, 17:02
ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı
ASEM Bilim ve Sanat Eğitimi tamamlandı

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ASEM) tarafından öğrencilere verilen Bilim ve Sanat Eğitimi mezuniyet töreni gerçekleşti.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda gerçekleşen Bilim ve Sanat Eğitimi 1. Yaz Dönemi mezuniyet programına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Danışmanı ve AESEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adem Taşdemir, üniversite akademik ve idari personeli ile veliler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Danışmanı ve AESEM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Adem Taşdemir, bilim ve sanat eğitiminin yurtdışında okula yeni başlayan çocuklara verilen bir eğitim olduğunu belirterek kendilerinin söz konusu eğitimi üniversite bünyesinde uzman ekiplerce gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Bilim ve Sanatın toplumun ruhu olduğunu belirten Rektör Karakaya, "Gençleri eğitirken onları toprağa atılmış birer tohum olarak görüyoruz. İnşallah bu tohumlar yeşerecek ve ülkemizi temsil eden insanlar olacaklar. Bu öğrenciler ilerde uluslararası platformlarda ülkemizin adını duyuracak bireyler olacaklar" dedi.
Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.
(EÖ-SK)

08.08.2017 17:04:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kırşehir'de besicilik ve tarım geliştiriliyor
YEREL

KIRŞEHİR'DE BESİCİLİK VE TARIM GELİŞTİRİLİYOR
Otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
YEREL

OTOMOBİL YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ
AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şahin:
YEREL

AK PARTİ MERKEZ İLÇE BAŞKANI MEHMET ŞAHİN:
Kırşehir'de 'Gençler Abdal Sazı' yapımını öğreniyor
YEREL

KIRŞEHİR'DE 'GENÇLER ABDAL SAZI' YAPIMINI ÖĞRENİYOR
Kırşehirli damat, mehter takımıyla gelin almaya gitti
YEREL

KIRŞEHİRLİ DAMAT, MEHTER TAKIMIYLA GELİN ALMAYA GİTTİ
FETÖ soruşturmasında 3 tutuklama
YEREL

FETÖ SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA