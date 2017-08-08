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Depremzede çocuklardan yaz kurslarına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



Fahrettin Çelik

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Mart ayında meydana gelen depremde mağdur olan çocuklara yönelik olarak açılan yaz kurslarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Samsat Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafında desteklenen Samsat Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi kapsamında Samsat ilçesinde 8-14 yaş gruplarına yönelik olarak yaz okulu futbol kursu açıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde, iki hoca nezaretinde verilen eğitime devam eden 60 kursiyere Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat tarafından forma ve spor ayakkabı dağıtıldı. Başkan Fırat Samsat Gençlik ve Kültür merkezinde şuan devam eden 4 kursun olduğunu ve farklı alanlarda yeni kurslarında açılacağını ifade etti. Merkezin bilardo, masa tenisi, satranç gibi spor faaliyetlerinin yanı sıra bağlama, saç bakım ve rölyef gibi meslek edindirme kursları için de uygun olduğunu dile getiren Başkan Fırat, "Yaklaşık beş ay önce ilçemizde bir deprem yaşadık ve hala artçılar devam ediyor. Bundan en çok etkilenen ise ne yazık ki çocuklar oldu. Çocuklarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimi için projeler yürütmekteyiz. Burada önemli olan gençlerimizin birbirleriyle kaynaşmaları, ilçemize sosyal ve kültürel yönden katkı sağlamalarıdır. Gençlerimize devam edecek projelerimizle her zaman destek vereceğiz, bu kurslar kapsamında katkı sunan projeye ortaklarımız Samsat ilçe Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve Samsat Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(FÇ-SD-Y)



08.08.2017 17:16:54 TSI

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