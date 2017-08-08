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Serinhisar, Gençlik ve Kültür Merkezi'ne kavuşacak



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi yapımı üstlenecek Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatı başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Serinhisar'da 4 bin 690 metrekare üzerine yapılacak Gençlik ve Kültür Merkezi inşaatı başladı.

Özellikle gençlerin sosyal hayatlarına renk katacak tesis 7'den 70'e herkese hitap edecek. Temeli tamamlanan bina 1150 metrekare oturma alanına sahip olacak. Toplamda 4690 metrekare kapalı alana sahip olacak Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düğün salonu, çok amaçlı salon, kafeterya, 6 adet atölye, 5 adet işyeri, 6 adet ofis, 2 adet spor salonu ve depolar bulunacak. Gençlik ve Kültür Merkezi tamamlandığında başta gençler olmak üzere Serinhisarlılar çok fonksiyonlu sosyal bir alana sahip olacak.

Gençlik ve Kültür Merkezi'nin çok fonksiyonlu olacağını ve özellikle gençlerin sosyal hayatlarına önemli bir alternatif oluşturacağını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Tesisimizde atölyeler, işyerleri, ofisler, spor salonları, kafeterya ve düğün salonu olacak. Burada açacağımız gerek spor gerekse diğer kurslarımız yine Serinhisarlı vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Projemizin inşaatına başladık ve kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Tesisimiz şimdiden Serinhisarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(MT-Y)



08.08.2017 17:32:47 TSI

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