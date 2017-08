YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karaçoban vatandaşlarla buluştu

MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, "Halk Günleri"nde vatandaşlarla buluşarak sorunların çözümünü hızlandırıyor.

Alaşehir Belediyesinin her hafta salı günleri düzenlediği "Halk Günleri" vatandaşların yoğun katılımıyla devam ediyor. Vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek sosyal belediyeciliğe verdiği önemi gösteren Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini birebir dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyor. Sosyal Belediyeciliğe önem verdiğini her fırsatta belirten Başkan Karaçoban, "Göreve ilk geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyeciliğe önem verdiğimizi sürekli olarak dile getirdik. Sosyal belediyecilik içinde yer alan vatandaşlarımızın birebir istek ve taleplerini ise her salı "Halk Günü" programlarımızda dinliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çözüme ulaştırdığımız sorun ve şikayetleri çalışma arkadaşlarımızla birlikte değerlendirip yapmaya çalışıyoruz. Bu görüşmeler sonrasında her iki tarafında memnun olarak ayrılması bizi oldukça mutlu ediyor" dedi.

