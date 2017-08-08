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Tatvan'daki okullarda tadilat çalışması

08 Ağustos 2017 Salı, 19:18
Tatvan'daki okullarda tadilat çalışması
Tatvan'daki okullarda tadilat çalışması

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki okullarda başlatılan bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.
Tatvan ilçe merkezinin yanı sıra bağlı köylerdeki okullarda da çalışmalar yapıldığını kaydeden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okulların 2017 - 2018 eğitim öğretim sezonuna girmeden önce elden geçirileceğini belirtti. Bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yapılan okullarda incelemelerde bulunan Kaymakam Özkan, "2017 yılında Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bütçesinden tahsis edilen ödeneklerle okulların bakım, onarım ve çevre düzenlemesi işleri yaz aylarında devam ediliyor. 2017 - 2018 eğitim öğretim sezonuna girmeden önce merkez ve köylerdeki tüm okullar elden geçiriliyor. İhtiyaç durumuna göre okullarda dış cephe mantolama, boya, badana, çatı yapımı veya tadilatı, parke döşeme ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Yeni sezona girmeden önce okullardaki tüm eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu çalışmaların yanı sıra bazı okullara yeni derslikler de eklendi. İnşallah, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde başlamayı planlıyoruz" dedi.
(HO-MSA-Y)

08.08.2017 19:20:26 TSI
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