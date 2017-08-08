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'Artvin Kültür Sanat ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı'nın törenle açıldı



(Fotoğraflı)



Hasan Fehmi Demir

ARTVİN (İHA) - Artvin Kültür Sanat ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Artvin Valiliği ve Artvin Belediyesinin "08-08'de Hayde Artvin'e" sloganıyla ilkini düzenlediği 'Kültür Sanat ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı' şehrin en büyük sosyal yaşam alanı olan 'Çoruh Parkta' törenle açıldı.

Açılış törenine, Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Garnizon Komutanı Abdurrahman Cengiz Çerçi, Kültür Turizm Müdürü Ömer Gümüş, resmi kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen fuarda 100'e yakın stant açılırken bu stantlarda Artvin Balı, Artvin Döneri, silor, gözleme, pişi, pestil, köme gibi yöresel lezzet ve yiyeceklerin yanı sıra kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü çalışmaların tanıtımı yapıldı. Halk eğitim merkezleri ve belediyelerin ortaklaşa düzenlediği kurslarda üretilen el emeği göz nuru yöresel kültürü yansıtan turistik eşyaların yer aldığı stantlarla, yörede özellikle köylerde kullanılan otantik alet ve edevatın sergilendiği stantlar fuarda yoğun ilgi gördü.



"Bir Şehir En Güzel O Şehirde Tanıtılır"

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, tüm il dışında yaşayan bütün Artvinlileri Artvin'e beklediklerini dile getirerek, "Dünyanın her tarafına dağılmış, Artvinli cennetin çocukları bu şehrin hasretiyle yanmış hemşerilerim için dedik ki ne yapalım ki bu şehre katkı olsun. Yıllardır Valilikler, belediyeler yerel yönetimler olarak diğer illere giderek Artvin'imiz tanıtılır. Belki bu önemli bir şey ama "bir şehir en güzel o şehirde tanıtılır" diyerek bizde kümemizi pestilimizi cevizimi kültürümüz bu tanıtım günleri için sergiledik" ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Komşu il belediye başkanı olarak mutluluğunuz paylaşmak üzer aranızdayım diyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, biliyorum ki mutluluklar paylaşıldıkça artar, kederlerde paylaşıldıkça azalır dedi. Anmıyorum ki bu festival aynı zamanda bir sılaya kavuşma festivali. Artvinli iş dünyası İstanbul'umuzda Ankara'mızda diğer büyükşehirlerimizde önemli yatırımlar yapmışlar Türk ekonomisine büyük katkılar sağlamılar. Ama bu insanları aynı zamanda doğdukları topraklarda ecdatlarının yaşadığı bu güzelliklerden ayırt etmememiz lazım. Zaman zamanda olsa onları buraya çekip, burada tekrar hasret gidermelerine imkan hazırlamak lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyük Şehir Belediye Başkanı Sekmen Artvin Valisi Doğanay, Milletvekili İsrafil Kışla ve Artvin Belediye Başkanı Kocatepe'ye plaket taktim ederken Vali Doğanay'da Sekmen'e plaket ve içerisinde yöreye özgü ürünleri bulunduğu hediye paketi taktim etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Doğanay ve beraberindeki ilgililer stantları tek tek gezerek burada tanıtımı yapılan ve satışa sunulan ürünler hakkında bilgi alarak yiyeceklerin tadına baktılar.

Stant ziyaretlerinde Artvin Belediye Başkanı, Erzurum Belediye Başkanı Sekmen ve Milletvekili Kışla döner ocağının başına geçip Artvin Döneri keserken, Artvinli Dönerciler "Sayın başkanımızda burada iken dönerin Erzurum'a mı yoksa Artvin'e mi ait bir ürün olduğunu bir karara bağlayalım" söylemleri protokol arasında gülüşmelere neden oldu.

Program yöresel sanatçıların konseriyle devam etti.

(HFD-ÖZ-Y)



08.08.2017 22:54:34 TSI

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