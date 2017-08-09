Saray beşik gibi sallanıyor
VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesinde büyüklükleri 2.4 ile 4.4 arasında değişen birçok deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, Van'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde sabaha karşı birçok sarsıntı meydana geldi. İlki saat 04.48'de merkez üssü Koçbaşı Mahallesi'nde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından 2.4 (Koçbaşı), 3.5 (Çaybağı), 2.8 (Keçikayası), 2.6 (Keçikayası) ve 3.6 (Çaybağı) büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi. Korkuya neden olan depremlerde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
(MSA-HA-Y)
09.08.2017 08:58:10 TSI
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