YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Ortahisar belde başkanlığına atama yapıldı

AK Parti Ortahisar belde başkanlığına atama yapıldı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar beldesinde belde başkanlığına Yılmaz Bilik atandı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı 6. Olağan Kongre süreci kapsamında Nevşehir'in Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar beldesin belde başkanlığına Yılmaz Bilik getirildi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver ve Ürgüp İlçe Başkanı Aynur Asiltürk, Ortahisar Belde Başkanlığını ziyaret ederek, Yılmaz Bilik'e yetki belgesini takdim etti.

AK Parti İl Başkanı Tanrıver, göreve atanan Yılmaz Bilik'e başarılar diledi ve "Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda belde teşkilatlarıyla ilgili çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Partimizi en iyi şekilde temsil edecek belde teşkilatlarını oluşturup, ataması için genel merkezimizin onayına sunuyoruz daha sonra da atamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Ürgüp İlçemize bağlı Ortahisar beldemizin atamasını yaptık. Yetki belgelerini teslim ettik. Başkanımıza görevinde başarılar diliyorum. Görevinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan, AK Parti İl Başkanı Tanrıver, ziyaret esnasında eski yönetim kurulu üyelerine takdir ve teşekkür belgesi taktim ederek, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

(COŞ-SK)



09.08.2017 09:02:25 TSI

NNNN

