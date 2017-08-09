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Milli Badmintoncular turnuvalara katılacaklar

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:31
Milli Badmintoncular turnuvalara katılacaklar
Milli Badmintoncular turnuvalara katılacaklar

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Ankara'da yapılan Büyükler ve Gençler Badminton Milli Takım seçmelerini büyük başarı göstererek kazanan 12 Erzincanlı milli sporcu Bulgaristan ve Yunanistan da yapılacak Uluslararası Olimpiyat kotası puanı veren turnuvalara katılmak için yola çıktılar.
Turnuvalarla ilgili bilgi veren Erzincanlı milli takim antrenörü Murat Sönmez "İlimizde yetişen milli sporcularımızın her geçen gün sayıları ve başarıları artmaktadır ve bu sporcularımız her gittikleri uluslararası turnuvalarda ülkemize değerli basarılar ve madalyalar kazandırmışlardır. Bu durumda her gecen gün bizi daha da motive etmekte ve daha büyük şampiyonalara başarılı olmak için sevk etmektedir. Erzincan'ın almış olduğu başarılarda bize desteklerini veren Türkiye Badminton Federasyonuna ve değerli başkanı Murat Özmekik'e Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Burak Mumcu'ya bize katkılarını eksik etmeyen değerli kulüplerimiz Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübüne çok teşekkür ederiz. Erzincan olarak bize verilen destekler çoğaldıkça Erzincan'ımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Ülkemizi Bulgaristan ve Yunanistan da Antrenörler: Murat Sönmez ve Uğur Erçetin, Milli Sporcular: M. Ali Kurt ,Mert Tunç O , Emre Sönmez, Mehmet Yılmaz, Semih Başakın, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, Ece Başakın, Gökçen Ergincan, Görkem Ergincan temsil edecek." dedi.
(FG-AA-Y)

09.08.2017 09:34:16 TSI
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