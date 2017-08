YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milli Badmintoncular turnuvalara katılacaklar

Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Ankara'da yapılan Büyükler ve Gençler Badminton Milli Takım seçmelerini büyük başarı göstererek kazanan 12 Erzincanlı milli sporcu Bulgaristan ve Yunanistan da yapılacak Uluslararası Olimpiyat kotası puanı veren turnuvalara katılmak için yola çıktılar.

Turnuvalarla ilgili bilgi veren Erzincanlı milli takim antrenörü Murat Sönmez "İlimizde yetişen milli sporcularımızın her geçen gün sayıları ve başarıları artmaktadır ve bu sporcularımız her gittikleri uluslararası turnuvalarda ülkemize değerli basarılar ve madalyalar kazandırmışlardır. Bu durumda her gecen gün bizi daha da motive etmekte ve daha büyük şampiyonalara başarılı olmak için sevk etmektedir. Erzincan'ın almış olduğu başarılarda bize desteklerini veren Türkiye Badminton Federasyonuna ve değerli başkanı Murat Özmekik'e Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Burak Mumcu'ya bize katkılarını eksik etmeyen değerli kulüplerimiz Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü ve Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübüne çok teşekkür ederiz. Erzincan olarak bize verilen destekler çoğaldıkça Erzincan'ımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Ülkemizi Bulgaristan ve Yunanistan da Antrenörler: Murat Sönmez ve Uğur Erçetin, Milli Sporcular: M. Ali Kurt ,Mert Tunç O , Emre Sönmez, Mehmet Yılmaz, Semih Başakın, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Zehra Erdem, Ece Başakın, Gökçen Ergincan, Görkem Ergincan temsil edecek." dedi.

