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Şehit Albay Faruk Sungur Caddesinde asfalt çalışmaları



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Yaz sezonunu dolu dolu geçiren Erzincan Belediyesi Şehit Albay Faruk Sungur caddesinde alt yapı ve kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başladı. 1000 metre uzunluğunda 13 metre genişliğinde olan caddenin yaklaşık maliyeti yaklaşık 3 milyon TL.

Konu hakkında bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Bşsoy "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Trafik yoğunlu en fazla olan bu caddemizin yıllardır alt ve üst yapısı problemliydi. Bu caddede öncelikle kanalizasyon çalışması ve havai hatların yer altına alınmasını sağladık. Daha sonra Yağmursuyu dranaj hatlarını ve aydınlatmasını yeniledik. Kaldırım problemini de ortadan kaldırdıktan sonra bu gün itibariyle asfaltla çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Halitpaşa Hocabey ve Kızılay mahallerinin sınırı olan 1000 m. uzunluğunda 13 m. genişliğinde olan caddenin maliyeti yaklaşık 3 milyon TL. dir. Caddemizi birkaç gün içerisinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız." Dedi.

(FG-AA-Y)



09.08.2017 09:35:04 TSI

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