ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yangınlar kontrol altına alındı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:38
Yangınlar kontrol altına alındı
Yangınlar kontrol altına alındı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Hafta sonu Erzurum'un Oltu ilçesi Yukarıçamlı Mahallesi ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Yüksek kesimde çıkan ve ulaşımın olmadığı bölgeye ekipler müdahale etmekte oldukça zorluk çekti. İlk etapta 4 kilometrelik yol açan ekipler daha sonra yangın yerine ulaştı. Havandan ve karadan yapılan ilk müdahalede yangın etkisini kaybetti. Olay yerinin yüksek kesimde bulunması ve etkili rüzgâr çalışmaları zorlaştırdığı gibi kontrol altına alınan bölgede alevlerin yeniden yayılmasına neden oldu.
Açılan yolla birlikte bölgeye 26 adet arazöz, 5 adet paletli dozer, 5 adet paletli ekskavatör, 1 adet loder, 1 adet greyder, 1 adet kepçe, 6 adet su tankeri hızlı bir şekilde ulaştırıldı. 1 adet yangın söndürme uçağı, 2 adet yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği söndürme çalışmalarına; 210 orman yangın işçisi, 30 orman muhafaza memuru, 12 AFAD personeli ve 300 civarında vatandaş katıldı.
Havadan ve karadan yapılan çalışmalar da yangın kontrol altına alınırken, Güneybatı tarafından 10 arazöz ile tek noktada soğutma faaliyetleri devam ediyor.
Ekipler seferber oldu
Öte yandan Erzurum'un Şenkaya Atyolu Mahallesi'nde sabah saatlerin de çıkan yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sabah saat 11.00 sularından kriz merkezine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, yangına 2 adet yangın söndürme helikopteri, 2 adet Orman Bölge Müdürlüğü arazözü, 3 adet itfaiye aracı, 2 adet su tankeri, 2 adet kepçe, 2 adet kamyon, 2 adet ekskavatör, 1 adet loder ile müdahale etti.
Bu arada bölgeye 25 çadır ve 45 yatak sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangın da maddi hasarlar meydana geldi.
(AA-AA-Y)

09.08.2017 09:41:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BB. Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda gece antrenmanı yaptı
YEREL

BB. ERZURUMSPOR, KAZIM KARABEKİR STADI'NDA GECE ANTRENMANI YAPTI
Yakutiye Belediye Başkanı Korkut: &quot;Yeni meydan ışıl ışıl yanıyor&quot;
YEREL

YAKUTİYE BELEDİYE BAŞKANI KORKUT: "YENİ MEYDAN IŞIL IŞIL YANIYOR"
Vali Azizoğlu, başarılı sporcuları ödüllendirdi
YEREL

VALİ AZİZOĞLU, BAŞARILI SPORCULARI ÖDÜLLENDİRDİ
Şenkaya mezrasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL

ŞENKAYA MEZRASINDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Vali Azizoğlu'ndan Demir ailesine taziye ziyareti
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN DEMİR AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
Yaz ayında saç dökülmesine dikkat
YEREL

YAZ AYINDA SAÇ DÖKÜLMESİNE DİKKAT
Dişlerinizi fırçayı ıslatmadan fırçalayın
YEREL

DİŞLERİNİZİ FIRÇAYI ISLATMADAN FIRÇALAYIN
Pedallar Kriteryum için döndü
YEREL

PEDALLAR KRİTERYUM İÇİN DÖNDÜ
Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, şampiyonları ödüllendirdi
YEREL

ERZURUM GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRÜ TAŞKESENLİGİL, ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLENDİRDİ