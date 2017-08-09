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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:49
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Hayrabolu'da yaşayan S.Ö adlı kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından Hayrabolu Adliyesi'ne sevk edilen S.Ö, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(SK-Y)

09.08.2017 09:52:13 TSI
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