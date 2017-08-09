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Mültecilere Kızılay'dan şefkat eli

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:28
Mültecilere Kızılay'dan şefkat eli
Mültecilere Kızılay'dan şefkat eli

(Fotoğraflı-Görüntülü)

Ali Osman Çatana
DÜZCE (İHA) - Türk Kızılayı Düzce Şubesi, TEM otoyolunun Düzce kesiminde yakalanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 66 mülteciye gıda ve giyecek yardımında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde yakalanan Pakistan ve Afganistan uyruklu mülteciler Gümüşova Spor Salonunda tutuluyor. Sınır dışı edilmeyi bekleyen 66 mülteciye Türk Kızılayı Düzce Şubesi ekiplerince hazır çorba, çay ve yiyecek dağıtıldı.
Türk Kızılayı Düzce Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Özdemir bir açıklama yaparak "Ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan ve jandarma ekiplerince yakalanan 66 kişinin sınır dışı edilmesi işlemleri halen devam ediyor. Biz de Kızılay olarak onlara yardımda bulunduk. 66 mülteci için 4 koli giyim eşyası, 100 hazır çorba, 100 bardak çay, 75 meyve suyu 80 kek 150 adet su dağıttık. Ayrıca yemek için pide ve ayran ikramımız oldu" diye konuştu.
(AOÇ-Y)

09.08.2017 10:31:23 TSI
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