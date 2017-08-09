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Fuar merkezi projesinin tanıtımı gerçekleştirildi

- Büyükşehir'den Şanlıurfa'ya yakışan bir proje daha



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın gelişmesi ve kalkınması için iş dünyasına katkı sunması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Şanlıurfa Fuar Merkezi'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Karaköprü ilçesinde yapımına başlanılan Şanlıurfa Fuar Merkezi için tanıtım programı düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, işadamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Önemli bir hizmete şahitlik ediyoruz"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Şanlıurfa'da çok güzel gelişmelere şahit olduğunu belirterek, fuar merkezinin bu anlamda çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Şanlıurfa'mızda bundan sonra ticari, sosyal ve kültürel hayatla ilgili hizmet edecek olan bir fuar merkezinin tanıtımını yapıyoruz. Ben öncelikle belediye başkanımızın şahsında, destek veren kurumları ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Eskiden böylesine bir proje sunulduğu zaman gerçekleşmesine kadar, başkan değişir, bakan değişir, hükumet değişirdi. Ama şimdi AK Parti bunu kaldırdı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan temel atımlarına değil, tamamlanan projelerin açılışına gidiyor. İşte bugün Şanlıurfa'da da çok güzel bir projenin tanıtımını ve ne zaman biteceğini netleştiriyoruz. Urfa adına çok güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Urfa'da hayali değil gerçeği görüyoruz. İşte bu anlayış kalkınmanın önünü açıyor" diye konuştu.

"İlk günkü aşkla hizmete devam ediyoruz"

2009 yılından bugüne bir türlü somut adım atılamayan fuar merkezinin yapımına başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Büyükşehir belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, "2009 yılında hedefe alınan ama bir türlü gerçekleştirilemeyen fuar merkezini nihayet somut adımlarla hayata geçiriyoruz. Şanlıurfa'ya yakışmayan çadırlarda yapılan o fuarlara artık bir son vermek adına ve Şanlıurfa'nın daha da gelişmesi için böylesine bir çalışmaya imza atıyoruz. Memleketimizin tarımda, turizmde ve sanayide hak ettiği yere gelebilmesi için fuar merkezini en kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız. Bu vizyonla olaya bakıyoruz. Şanlıurfalı mimar ve mühendislerimizin hazırladığı bu milli projemizi hazırladıktan sonra kalkınma bakanlığımıza sunduk. Sağ olsun bakanımız Lütfü Elvan, Şanlıurfa'nın bu ihtiyacına ses verdi ve 'Başkan sen varsan ben de varım' diyerek yüzde 50 kalkınma ajansının desteği ile projemizi hayata geçirdik. Ben bu projenin yapılmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Heyecanımızı kaybetmiyor ve ilk günkü aşkla memleketimiz Şanlıurfa'ya hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Vali Abdullah Erin de projenin Şanlıurfa halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

(AK-SD-Y)



09.08.2017 10:38:24 TSI

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