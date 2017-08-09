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Çavdarhisar'a halı saha



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacımahmut köyüne 150 bin lira maliyetli olan halı saha yapımının tamamlandığı bildirildi.

Gençlik Spor Müdürlüğü ve Özel İdare Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı Hacımahmut köyündeki halı saha hizmete girdi.

AK Parti İl Genel Meclisi üyesi Hüseyin Yıldız, ''Halı sahamız köydeki gençlerimiz için son derece iyi bir hizmet.

Gençlerimizin kahvehane ve internetcafelerde boşa zaman harcamalarını önlemek ve sağlıklı bir şekilde spor yapmaları için planlanan yatırım bitirilmiş ve gençlerimizin hizmetine sunulmuştur. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)



09.08.2017 10:47:08 TSI

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