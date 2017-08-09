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Başkan Murat Çakır: Köy yollarımızdaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane ilçesinde yapımı tamamlanan köy yollarında çizgi çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Özellikle yağmurlu ve sisli havalarda sürücüler için oldukça önemli olan yol çizgilerinin tamamlanmasının oldukça önemli olduğunu söyleyen Başkan Çakır, ''Bu yıl yapımı tamamlanan ve köylerimizi ulaşım açısından oldukça rahatlatan İnceğiz, Üçbaş ve Gaipler köylerimizde yapılan sıcak asfalt yollarımızın çizgileri de tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Köy yollarımızdaki çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Yol yapım çalışmalarında emeği geçen hükümetimizden, milletvekillerimizden, valimizden, İl Genel Meclisi Başkanımız ve İl Genel Meclisi üyelerimizden Allah razı olsun'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



09.08.2017 10:47:16 TSI

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