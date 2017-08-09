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Fosseptik çukuruna giren kadına belediyeden yardım



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bilal Bedir

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde evinin kanalizasyon sisteminin yapılmamasını fosseptik çukuruna girerek protesto eden kadının sorunu giderildi. Evinin kanalizasyon sistemi yapılan kadına, para, gıda ve beyaz eşya yardımında da bulunuldu.

Midyat'ın Sivrice Mahallesi'nde ikamet eden Dilber Tepe adlı kadın, evinin kanalizasyon sisteminin yapılmamasını geçtiğimiz günlerde fosseptik çukuruna girerek protesto etmişti. Tepe, belediye başkanı ile telefonla görüştürülüp, olay yerine gelen yetkililere yemin ettirdikten sonra çukurdan çıkmaya ikna olmuştu. Midyat Belediyesi, Tepe'nin evinin kanalizasyon sistemini yaptı. Belediye, bunun yanı sıra Tepe'ye, beyaz eşya, gıda ve para yardımında da bulundu.

Belediye Başkan Vekili Tevfik Baysal, "3 gün önce Sivrice Mahallesi'nde Dilber Tepe adındaki bayanın yarıya kadar dolu olan kuyuya girdiği bilgisi bize iletildi. Bunun üzerine olay mahalline gidildi. Kendisinin şikayeti daha önce evinin kanalizasyon sisteminin bağlanmamış olmasıydı. Bunun üzerine Mardin Büyükşehir Belediyesi ile irtibat kurularak, işbirliği içinde kanalizasyon sorunu giderilmiştir" dedi.

Dilber Tepe ise, "Midyat Belediyesine şükranlarımızı sunuyoruz. Gereken görevlerini hakkıyla yerine getirmişlerdir" diye konuştu.

(BB-MP-Y)



09.08.2017 10:47:22 TSI

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