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Vali Tekinarslan OSB'deki yarımlarla ilgili bilgi aldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak, yeni yatırımlar ile ilgili bilgi aldı.

30 Haziran 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Kilis Valiliğine atanan Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldikten sonra OSB'de incelemelerde bulundu. Vali Tekinarslan'a Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz, tarafından brifing verildi. Erıylmaz, atık su arıtma tesisi, 2. OSB alt yapı çalışmaları ile genişletme alanı ile ilgili çalışmalar hakkında Vali Tekinarslan'a bilgi verdi. Vali Mehmet Tekinarslan, OSB yönetimi ile yapılan toplantının ardından Kartürk Tekstil İplik Fabrikasına geçerek incelemelerde bulundu. Ham pamuktan başlayarak ipliğin son şeklinin verildiği üniteleri tek tek inceleyen Vali Dr.Tekinarslan, firma yetkilisinden bilgiler aldı.

Tekinarslan, daha sonra Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ek Hizmet Binasını Özel Hareket Polisleri ile bir araya geldi.

(MAD-SD-Y)



09.08.2017 10:55:47 TSI

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