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Kepez Belediyesi'nden kaliteli yollar



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Antalya'nın 4. girişi olan Kirişçiler Yolu'nu tamamladı.

Kepez Belediyesi, Antalya'nın 4. girişi olan Kirişçiler yolunu tamamladı. Yol, Antalya-Burdur çevre yolu ile yeni açılan 100 metrelik çevre yoluna Varsak bölgesinden ulaşımı sağlaması bakımından önem taşıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım aksını 2 aşamalı olarak inşa etti. İlk olarak şehir merkezine ulaşımı sağlayan Süleyman Demirel Bulvarı'nın bittiği Varsak sınırından Çamlıca Yolu kavşağı arasında 30 metre genişliğinde yeni bir bulvar açıldı. Belediye Meclisi kararıyla 2014'de hizmete açılan bu bulvara, eski AK Parti Antalya İl Başkanı merhum Hamza Taş'ın ismi verildi.



8 metrelik yol 4 şeritli oldu

Daha sonra ise Hamza Taş Bulvarı'nın devamındaki Kirişçiler Yolu'nun yapımına geçildi. İki aracın yan yana geçemediği, asfaltı kullanılamaz hale gelen yolun alt yapısı yenilenerek, 8 metre olan genişlik 30 metreye çıkarıldı. Fen İşleri Müdürlüğü, yolu, 2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şeritli bölünmüş bir yol haline getirdi. Antalya'nın yeni şehir girişi alternatifi olan 2.5 kilometre uzunluğundaki Kirişçiler Yolu, 37 cm kalınlığında 57 bin ton sıcak asfaltla kaplandı.



Tütüncü: "Şehirlerarası kalitesinde güzel yollar yapıyoruz"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yolun yapımında sona gelinen çalışmaları yerinde inceledi. Bürokratlarından yolun son durumuyla ilgili bilgi alan Başkan Tütüncü, "Geçmişte ara sokaklarında asfalt çalışmalarını yeterince yapamayan bir belediyeden, kendi imkanlarıyla Karayollarının yaptığı devasa şehirler arası yollar gibi güzel yollar inşa eden bir belediye haline geldik. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.



"Şehir içi trafiğini rahatlatacak"

Hamza Taş Bulvarı ve Kirişçiler Yolu'nun Antalya ulaşımı için büyük bir hizmet olduğunun altını çizen Tütüncü, "Varsak ile kuzeydeki köylerimiz arasında inanılmaz güzel bir yol inşa ettik. Yeni bir şehir girişi olan bu yolu, kendi imkanlarımızla, iş makinelerimizle ve ekiplerimize yaptık. Bu yol, şehir içi trafiğine de önemli bir can damarı olacak."



"Yeni yol köylerin değerini artıracak"

Kirişçiler Yolu'nun yeni mahalle olan köylere değer katacağına işaret eden Başkan Hakan Tütüncü, "Eski köylerimizin Antalya'nın sayfiye noktaları olmalarını arzu ediyorduk. Çünkü Kepez'in üstündeki köyler iklim bakımından Antalya'nın en elverişli bölgesi. Boğucu yaz sıcaklarının olduğu vakitlerde insanların, köylerde güzel bir yaşama davet edilmesi bizim açımızdan önemliydi. Kirişçiler Yolu, Şehir içi trafiğini rahatlatan bir damar olması dışında köylerimize bağlantıyı kolaylaştırması bakımından da önemli bir arter oldu."

Yolun maliyetinin yaklaşık 7 milyon TL olduğunu aktaran Tütüncü, "Güzel bir yolu Kepez'e ve Antalya'ya kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



09.08.2017 11:03:15 TSI

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