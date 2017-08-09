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Bayırköy Göleti tamamlanıyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Beldesi'ne yapılan gölet çalışmalarının sonuna geliniyor.

Yapılan gölet projesiyle ilgili açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, projenin yüzde 80'lik kısmının bittiğini ifade ederek, "Bilecik Merkez Bayırköy Göleti ve sulaması inşaatı yüzde 80 seviyesine ulaştı. Tesisin hizmete girmesiyle 2 bin 270 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Ayrıca, yıllık 5 milyon net gelir artışı sağlanacaktır.Şimdiden beldemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

(DA-Y)



09.08.2017 11:07:51 TSI

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