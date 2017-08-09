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Efeler'de trafik kazası: 2'si ağır 9 yaralı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın-İzmir karayolu Kardeşköy mevkiinde Adem D. (23) idaresindeki 65 DF 607 plakalı kamyonet ile sürücüsü tespit edilmeyen 44 DJ 060 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan sürücü Adem D., Hicran E.D., Yunus E.D. ve Sibel D. ile otomobilde bulunan Ayşe I.K., Çağlar F., Sibel Ö., Ayşegül F. ve İrem S.K. yaralandı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar Efeler'deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(MB-Y)



09.08.2017 11:09:07 TSI

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