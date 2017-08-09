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Oylum Höyükte kazılar sürüyor

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:09
Oylum Höyükte kazılar sürüyor
Oylum Höyükte kazılar sürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Oylum Höyükte kazı çalışmaları sürüyor.
1988 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Özgen başkanlığında kazılar başlamıştı. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim üyesi Doç Dr. Atilla Engin'in başkanlık, gözetim ve denetiminde Kültür Bakanlığı tarafından sağlanan kaynak ve İl Özel İdaresinin destekleri ile sürdürülen Oylum Höyükteki kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgenin tarih ve kültürüne ışık tutacak olan kazıların bu yıl ki bölümünde kazı alanında ortaya çıkarılan yapıların korumasına yönelik tedbirlerde alınıyor.
Kilis Vali Yardımcısı ve Polateli Kaymakamı Bayram Türker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Aldemir, Kazı Başkanı Doç Dr. Atilla Engin'den bilgi aldılar.
(MAD-SD-Y)

09.08.2017 11:11:53 TSI
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