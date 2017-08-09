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Gürpınar'da temizlik seferberliği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında getirilen 750 adet çöp konteynerinin dağıtımına başlandı.

İlçenin kalkınması ve daha yaşanabilir bir kent haline gelmesi için birçok koldan çalışma başlatan Gürpınar Belediyesi, vatandaşlara temiz bir çevre oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede eskimiş çöp konteynerlerini değiştirmek ve yeni noktalara çöp konteynerlerini bırakmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda getirilen 750 çöp konteynerinin 100 tanesi Bölmeçalı, Yatağan, Yolaşan ve Çakınlı mahallelerine dağıtıldı.

Kalan 650 adet çöp konteynerinin dağıtımı ise değişik noktalarda devam ediyor.

(MSA-Y)



09.08.2017 11:16:07 TSI

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