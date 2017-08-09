Yüzme kurslarına yoğun ilgi
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Adem Durmaz
ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Korkuteli ilçesinde düzenlediği yüzme kursları başladı.
Korkuteli ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlediği yüzme kursları başladı. Korkuteli Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde hazırlanan havuzda 560 çocuk yüzme eğitimi alıyor. Öğrencilere derslerde, su üzerinde durma, ayak çırpma, kulaç atma ve nefes alma gibi yüzme branşının temel prensipleri öğretiliyor. İlerleyen zamanlar da ise öğrencilere yüzme branşının Serbest, Sırt üstü, Kelebek ve Kurbağalama teknikleri öğretilecek.
"Haftada 6 gün"
Antalya Büyükşehri Belediyesi Korkuteli Koordinatörü Mahmut Bilgiç, "Yoğun talepler sonrası yüzme kursunu açtık. Şuna kursumuza 560 öğrenci müracaat etti. Haftada 6 süren ve 3 gün erkek, 3 gün kızlara yönelik olarak 40 saat ders veriliyor. Yüzme kursu uzman eğitmenler gerçekleşiyor" dedi.
(AD-Y)
09.08.2017 11:24:05 TSI
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