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Hızırtepe Mahallesi'nde asfalt çalışmaları hız kazandı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi tarafından Hızırtepe Mahallesi'nde başlatılan kilitli parkelerin kaldırılması ve asfalt çalışmaları devam ediyor

Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla birlikte Hızırtepe Mahallesi'nde çeşitli alt yapı çalışmaları ve hava koşulları nedeniyle bozulan yollar yeniden onarılıyor. 4 etaptan oluşan çalışmaların 1'inci etabı kilitli parkelerin sökülmesi ile birlikte başladı. Toplam 32 sokağın yenileneceği çalışmalarda 23 bin ton asfalt kullanılacak. Yapılan çalışmaları değerlendiren Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli, "Hızırtepe mahallesinde bulunan yollarımızın kalitesini artırmak amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Hızırtepe Mahallesi'nde başlatılan asfaltlama çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

(BCT-Y)



09.08.2017 11:24:55 TSI

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