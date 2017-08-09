YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır'da kan bağışı kampanyası

Iğdır'da kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



Abbas Can Aras

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, Kızılay tarafından kurulan stantta kan bağışı toplandı.

Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde Kızılay tarafından kurularak stantta görevli Murat Fidan, insanları kan bağışında bulunmaları için davet etti.

Kızılay yetkilisi Murat Fidan, "Güneydoğu kan merkezinden gelmekteyiz. Kan bağışında bulunmak isteyen tüm duyarlı Iğdır halkı ve vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Ancak hava şartlarından dolayı kan bağışlarımız düşüşte. Halkımız biraz daha duyarlı olur ve gelip kan bağışında bulunursa toplumumuz için çok iyi olacaktır" dedi.

Kan bağışı aracının 3 gün boyunca kan toplamaya devam edeceği öğrenildi.

(ACA-AA-Y)



09.08.2017 11:28:31 TSI

NNNN

