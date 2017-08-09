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Iğdır'da kan bağışı kampanyası

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:25
Iğdır'da kan bağışı kampanyası
Iğdır'da kan bağışı kampanyası

(Fotoğraflı)

Abbas Can Aras
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, Kızılay tarafından kurulan stantta kan bağışı toplandı.
Iğdır Merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde Kızılay tarafından kurularak stantta görevli Murat Fidan, insanları kan bağışında bulunmaları için davet etti.
Kızılay yetkilisi Murat Fidan, "Güneydoğu kan merkezinden gelmekteyiz. Kan bağışında bulunmak isteyen tüm duyarlı Iğdır halkı ve vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Ancak hava şartlarından dolayı kan bağışlarımız düşüşte. Halkımız biraz daha duyarlı olur ve gelip kan bağışında bulunursa toplumumuz için çok iyi olacaktır" dedi.
Kan bağışı aracının 3 gün boyunca kan toplamaya devam edeceği öğrenildi.
(ACA-AA-Y)

09.08.2017 11:28:31 TSI
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