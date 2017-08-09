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Şehit Tuncay Arslan'ın adı yolda yaşatılıyor



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Şehit Tuncay Arslan'ın adı, Antalya-Tefenni yolu Korkuteli Çevre yolunda yaşatılıyor.

Şırnak Cudi Dağı bölgesi Çakır söğüt mevkiinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Korkuteli'li Uzman Çavuş Tuncay Arslan'ın adı Korkuteli girişi Antalya-Tefenni Çevre yolunda yaşatılıyor.

Korkuteli Belediye Meclisi tarafından Antalya-Tefenni yoluna Şehit Tuncay Arslan'ın adının verilmesinin ardından şehidin adının yazdığı tabela bulvara dikildi. Kahramanları yaşatmak ve gelecek nesillere de örnek olarak takdim edilmesi amacıyla isimlerinin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, "Belediye meclisimizin aldığı karar ile Şehit Tuncay Arslan'ın ismini Korkuteli girişi Antalya-Tefenni Çevre yoluna verdik. Tabelası da monte edildi.

Şehitlerimizin aziz hatırasını Korkuteli'nin caddelerinde ve bulvarlarında yaşatmak bizim için bir gurur. Bu vesile ile önerimizi oy birliği ile kabul eden Belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

Bulvara dikilen tabelayı gören şehit Tuncay Arslan'ın Annesi Satı ve babası Celal Arslan ise emeği geçenlere teşekkür etti.

(AD-SÇ-Y)



09.08.2017 11:31:35 TSI

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