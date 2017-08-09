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Bismil Belediyesinde halk günü toplantısı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesince düzenlenen halk günü toplantıları vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Toplantıya, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Belediye Meclis Üyesi Mahmut Vural, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıyla ilgili konuşan Başkan Gülenç, "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, teşekkürleri ve aynı zamanda şikayetleri dinlemiş olduk. Bu husustaki uygulamamız devam edecek. Halkımızın hayatını kolaylaştırmak için, halkımızın refah ve huzur içerisinde yaşamalarını temin etmek için Bismil Belediyesi olarak çalışmalarımız devam edecek. Yine halk günümüz her hafta Salı günü devam edecektir" dedi.

(İHA-MP-Y)



09.08.2017 11:40:11 TSI

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