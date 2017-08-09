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Dicle Elektrik hizmet kalitesini yükseltiyor



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DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, EPDK mevzuatlarına uygun biçimde hizmet kalitesinin yanında müşteri memnuniyetini de artırmak için Entegre Kalite Yönetim Sistemlerini devreye alıyor.

Güneydoğu'nun en büyük özel şirketi konumunda bulunan Dicle Elektrik, özelleştirme sonrasında aldığı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin ardından bu kez de ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini alıyor. Enerji şirketinin hizmet kalitesi ile birlikte güvenilirliğini de artıracak olan Entegre Kalite Yönetim Sistemleri, önce şirketin yönetim kademesine tanıtıldı. Bu amaçla düzenlenen toplantı uzmanlar uygulamalar ve sonuçları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda, söz konusu kalite yönetim sisteminin uygulamaya konulması ile birlikte şirketteki mevcut sistemin de bir kez daha gözden geçirilmesine imkan doğacağı kaydedildi.



Çalışanlar sisteme dahil ediliyor

Söz konusu toplantıda çalışanların da Entegre Kalite Yönetim Sistemlerine dahil edilmesi fikri benimsendi. Bu çerçevede enerji şirketinde çalışanlar, standartlar kültürünü şirkete kazandırmak adına yapılan süreç hazırlığında kalite yönetiminin temel prensiplerini, yaklaşımlarını, ilgili terimleri, tanımları ve standartları ile ilgili "Kalite Temel Eğitimi" alacaklar.

(İHA-MP-Y)



09.08.2017 11:42:58 TSI

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