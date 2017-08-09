Başkan Albayrak, Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmalarını inceledi
(Fotoğraflı)
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "11 İlçeye 11 Okul" Projesi kapsamında Saray'da yapılmakta olan Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini inceledi. Başkan Albayrak, incelemelerin ardından vatandaşlarla buluştu.
Başkan Kadir Albayrak, yapımı devam eden 40 derslikli Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Küçükyoncalı ve Güngörmez Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Albayrak, kendilerine Büyükşehir Belediyesinin hem Saray hem de Tekirdağ genelindeki çalışmaları hakkında bilgi vererek vatandaşlardan gelen dilek ve önerileri dinledi.
(SK-MEF-Y)
09.08.2017 11:52:11 TSI
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