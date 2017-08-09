YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Albayrak, Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmalarını inceledi

Başkan Albayrak, Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmalarını inceledi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "11 İlçeye 11 Okul" Projesi kapsamında Saray'da yapılmakta olan Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini inceledi. Başkan Albayrak, incelemelerin ardından vatandaşlarla buluştu.

Başkan Kadir Albayrak, yapımı devam eden 40 derslikli Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından Küçükyoncalı ve Güngörmez Mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Albayrak, kendilerine Büyükşehir Belediyesinin hem Saray hem de Tekirdağ genelindeki çalışmaları hakkında bilgi vererek vatandaşlardan gelen dilek ve önerileri dinledi.

(SK-MEF-Y)



09.08.2017 11:52:11 TSI

NNNN

