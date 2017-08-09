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Vali Toraman'dan havalimanı projesi değerlendirmesi

- Tokat Valisi Ömer Toraman:

- "Ulaştırma Bakanlığı burayı bu sene 2018 yatırım programına dahil ederse, 2018'de ihalesi yapılır ve inşaatına başlanır"



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA)  Tokat Valisi Ömer Toraman yapılacak olan Tokat Havalimanı'nın 2018 yılı yatırım programına teklif edilme aşamasında olduğunu belirterek,"Ulaştırma Bakanlığı burayı bu sene 2018 yatırım programına dahil ederse, 2018'de ihalesi yapılır ve inşaatına başlanır" dedi.

Tokat'ın Erbaa, Turhal, Niksar ve Reşadiye ilçelerinden sonra Vali Ömer Toraman, Zile ilçesinde ziyaret programına devam etti. Zile Kaymakamlığı ve belediye başkanlığını ziyaretinden sonra Vali Toraman, köy muhtarlarıyla bir araya gelerek istişarede bulundu. Tarihi Zile kalesini ve burada restorasyonu tamamlanan tarihi kışla binasında incelemelerde bulunan Vali Toraman, daha sonra Amasya Caddesi'nde sokak sağlıklaştırması projesini yerinde inceleyerek Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Zile Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluş temsilcileri ile görüşen Vali Toraman, Zile'nin esnafı ve ticaret erbabının da ilçenin sınırları dışına taştığını, ticari teşebbüsünün kuvvetli bir ilçe olduğunu belirtti. Zile'de son zamanlarda sanayi alanını geliştirme yönünde gayretleri olduğunu kaydeden Vali Toraman, "Zile'de Organize Sanayi Bölgesinde bir altyapı oluşmuş. Buraya daha çok sanayici çekebilmek lazım" dedi.

Vali Toraman, bir süredir uçak seferlerinin yapılmadığı havalimanındaki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunarak,"Tokat'ta havaalanı problemi var. Uçak seferleri maalesef iptal edilmiş. Küçük uçakların uçmasına elverişli bir hava alanı. Orta ve uzun vadeli çözüm yeni bir hava alanı yapmak. 2018 yatırım programına teklif edilme aşamasında. Ulaştırma Bakanlığı burayı bu sene 2018 yatırım programına dahil ederse, 2018'de ihalesi yapılır ve inşaatına başlanır. Tabi bu hemen bitecek bir inşaat değil. 2-3 yıl içerisinde tamamlanır. Kalıcı çözüm de bu. İnşallah kısa zamanda bu altyapı daha iyi hale gelir. Bundan sonrası sanayicilerin buralara yatırım yapmalarını sağlamak ya da hali hazırdaki firmaların kapasitelerini arttırması, Zile'nin kalkınması noktasında bir çıkış noktası olacak. Tarım ve hayvancılık Tokat'ın en önemli geçim kaynağı. Bunlar desteklenmesi gereken bir alanlar" diye konuştu.

Vali Toraman'a ziyaretinde Zile Kaymakam Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ile ilçe protokolü eşlik etti.



(Nİ-UY-Y)



09.08.2017 12:21:24 TSI

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