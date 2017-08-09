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Çapa motoru uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyünde tütün toplamaya giden baba ile oğlu çapa motoru ile uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyünde Yusuf Altındaş yönetimindeki çapa motoru sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu uçurumdan aşağı uçtu.

Sürücü Yusuf Altındaş ile oğlu Metin Altındaş'ın tütün bahçesine gittikleri esnada meydana gelen kazada baba ve oğul yaralandı. Diğer sürücülerin gördüğü kazada yaralanan baba ve oğlu özel otomobil ile Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülmek istendi. Yolda ambulanslara alınan yaralılar Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(KA)



09.08.2017 12:22:20 TSI

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