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Engelli mültecilere tekerlekli sandalye dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dikeç

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale Süleyman Şah konaklama tesislerinde barınan engelli sığınmacılara tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Akçakale Süleyman Şah konaklama tesislerinde barınan engelli sığınmacılara tekerlekli sandalye dağıtımına başlandı. Daha önce Hayırlı Kadınlar Topluluğu birimi tarafından tespit edilen engeliler, kamp müdürü Gazanfer Erbay tarafından çadırlarda ziyaret edilerek tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Engelli çocuklara tekerlekli sandalyelerin yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi. Çadır kentteki engelli muhacirleri çadırlarında ziyaret eden kamp müdürü Gazanfer Erbay "Çadır kentimizde engelli sığınmacı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledik. Tekerlekli sandalye ihtiyacı olan kardeşlerimize sandalyelerini verdik. Çadır kentin tamamında engelli kardeşlerimizi ziyaretlerimiz devam edecek. İhtiyacı olan engelli kardeşlerimize yardımlarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



09.08.2017 12:34:25 TSI

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