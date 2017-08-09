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Besni'de 3 dönüm orman alanı yandı



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişinin kendi bahçesinde yaktığı çalılar ormanın yanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni'ye bağlı Köseceli beldesi ile Sarıyaprak beldesi arasında bulunan Tavşanbeyli Mevkiinde H.K. isimli şahıs tarlasında bulunan çalılıkları yaktı. Yangın daha sonra tarlasının yan tarafında bulunan ormanlık alana sıçradı. Sabah saatlerinde yaşanan yangında köylüler olayı görerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köseceli Belde Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın öğlen saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın sonrası 3 dönümlük ormanlık alanın yandığı öğrenildi.

Jandarma tarafından yangınla ilgili gözaltına alınan H.K. ifade alınmak üzere Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(RK-AHM)



09.08.2017 12:44:45 TSI

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