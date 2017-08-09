YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şampiyonlar Kızıldağ'da buluşacak

Şampiyonlar Kızıldağ'da buluşacak



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ yaylasında 13 Ağustos 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek 532. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin tanıtım toplantısı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, bu yılın Güreş Ağası, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe ve tertip komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklama yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,

532. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 13 Ağustos'ta, Karaisalı ilçesi Kızıldağ Yaylası'nda organize edileceğini ifade ederek, ''Büyükler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde gerçekleştirilecek güreşlerde toplam 71 bin lira para ödülü dağıtılacak. Güreşlerde şampiyon olan başpehlivan 10 bin lira ve 520 gramlık, 100 bin lira değerinde olan altın kemerin sahibi olacak. Güreş şöleninde, ücretsiz halk konserinde Osman Öztunç, Murat Kekilli ve Soner Olgun sahne alacak. 13 Ağustos Pazar sabah saat 10.00'dan itibaren pehlivanlar, er meydanında mücadele verecek. Şampiyonlarımız Reşit Karabacak, Mehmet Sarı, Ayhan Taşkın, Necmi Gençalp, Hamza Yerlikaya, Harun Doğan da bizlerle olacak'' dedi.

Güreşler sonucunda Kızıldağ Yaylası'nın 533. Güreş Ağası da seçileceğini aktaran Başkan Sözlü, "Kızıldağ Karakucak Güreşleri, Edirne'deki Kırkpınar Yağlı Güreşleri gibi köklü bir tarihe sahip. Bu kültür mirasımıza sahip çıkmaktan, Türk güreşini Adana'da yaşatmak ve yüceltmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Adana her alanda olduğu gibi sporda da isminden bahsettirmeli. Sporun her dalında varlığını hissettirmeli. İran'ın yenilmez güreşçisini yenen, Türk'ün gücünü Dünya'ya gösteren yeni İsmet Atlılar yetişmeli" diye konuştu.

Açıklamasının sonunda Başkan Sözlü, güreş alanına ücretsiz otobüs seferleri düzenleneceğini söyleyerek şunları kaydetti:

"532'ncisi düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne belediye otobüslerimiz ücretsiz sefer yapacak. Büyükşehir Belediyesi otobüslerimiz 13 Ağustos Pazar saat 07.00'de İstasyon Meydanı'ndan, 08.00'de de Karaisalı'dan hareket edecek."

(ELF-Y)



09.08.2017 12:46:51 TSI

NNNN

