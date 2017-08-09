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Nazilli Belediyesi çalışmalarına Yıldıztepe Mahallesinde devam ediyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Yıldıztepe Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Yıldıztepe mahallesinde 61. sokakta çalışmalar devam ediyor. Sabah mesaisine Yıldıztepe Mahalle Muhtarı Ahmet Sak ile birlikte mahalle sokaklarını ve parkları inceleyerek başlayan Başkan Alıcık'a beraberinde, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Erdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Ender Vardar, Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur eşlik etti. Yıldıztepe mahallesinde yapılan botanik park ve alışveriş mağazasının batısında yeni bir park yapılarak parklarla ile ilgili bakım ve onarımları mahalle muhtarı Ahmet Sak ile birlikte görüşüp ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla ilgili çalışmalar başlatıldı.

Başkan Alıcık ''Nazilli Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Yıldıztepe Mahallesi Botanik Park güney batısında projelendirilerek yapım çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlanan yaklaşık 3 bin 9 yüz metrekare alanda yeşil alan, sert zemin, kay kay pisti, basketbol sahası, tenis kortu, seyirciler için tribün kısımları, koşu yolu, oturma ve dinlenme alanları, şelaleli havuz ve fitnes elemanları yer alacak olan spor kompleks alanında çalışmalarımız devam etmektedir. Yıldıztepe Mahallesi muhtarımız Ahmet Sak ile birlikte mahallemizde yer altı çalışmalarında incelemelerde bulunduk. Yapılması gerekenleri yerinde inceledik. Mahalle sakinlerimiz ile karşılıklı samimi sohbetlerde bulunduk. Sokaklarda yapılan alt yapı çalışmaları nedeni ile yolların genelinde bir deformasyon yaşanmış durumda. Bunların giderilmesi için çalışmalarımız en kısa süreçte başlayacaktır" diye konuştu.

(OD-MB-Y)



09.08.2017 13:01:21 TSI

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