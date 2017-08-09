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Hereke Kapalı Pazar inşaatı sürüyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından 5 mahallede yapılacak kapalı pazarlardan biri olan Yukarı Hereke Kapalı Pazar için çalışmalar devam ediyor.

Yeniyalı Mahallesi'nde hayata geçirilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Kapalı Pazarı sonrasında, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran 5 mahallede daha kapalı pazarların hayata geçirileceğini açıklamıştı. O projelerden biri olan Yukarı Hereke Kapalı Pazarı için hafriyat çalışmaları devam ediyor

İlçede bir çok noktada yaşanabilir alanlar oluşturduklarını belirten Başkan Baran, "5 yıl içinde 1 tane mahalle arası pazar bırakmayacağız demiştik. Bu doğrultuda da çalışmalarımız sürüyor. Hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşımızın modern bir pazar alanında hizmet almasını sağlamak, bizlerin görevi" ifadelerini kullandı.

(UK-RFK-Y)



09.08.2017 13:01:33 TSI

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