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Bursagaz ve Millenicom aynı mağazada hizmet veriyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - EWE Turkey Holding iştiraklerinden Bursagaz, Millenicom ile birlikte ortak çatı altında hizmet vermeye başladı.

Bursalılar Millenicom'un Osmangazi'deki mağazasından hizmet alabilecek. Hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olan Millenicom mağazasında Bursagaz müşteri hizmetleri yetkilisi hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. İlk abonelik, sözleşme, sözleşme fesih gibi konularda danışanların işlemlerini gerçekleştirecek olan yetkili, Bursagaz ile ilgili bilgilendirmelerin yanı sıratalep ve şikayetleri de dinleyerek, yardımcı olacak.

Hem Millenicom hem de Bursagaz adına konforlu ve çok yönlü hizmet hedefiyle Bursalıları bekleyen mağaza, Osmangazi Kent Meydanı'nda, Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:147'de hizmet veriyor.

(MŞ)



09.08.2017 13:04:32 TSI

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