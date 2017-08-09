Körfez'de kaçak yapıya izin yok
(Fotoğraflı)
Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor.
Kaçak olarak yapıldığı tespit edilen bina, sundurmalar ve eklentiler, tek tek ekipler tarafından yıkılıyor. Ekipler son olarak Alihocalar Merkez Mahallesi'ndeki at çiftliği içindeki ruhsata aykırı yapıların encümen kararı ile birlikte yıkımı gerçekleştirdi. Köy statüsünden çıkmış mahallelerde özellikle taramalara devam eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapı ruhsatı alabilecek yapıları ruhsatlandırırken, diğer binalar için yıkım işlemi uyguluyor. Yetkililer, "İlçe genelinde bütün inşaatların kontrollerini hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kaçak yapılara asla taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.
(UK-İÇ)
09.08.2017 13:14:26 TSI
NNNN