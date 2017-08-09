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SYDV'den 5 bin aileye kömür yardımı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:24
SYDV'den 5 bin aileye kömür yardımı
SYDV'den 5 bin aileye kömür yardımı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), ilçede vakfa kayıtlı 5 bin aileye 5 bin ton aileye kömür dağıtımına başladı.
Fatsa Kaymakamlığı SYDV, bu yıl kömür dağıtımına ağustos ayının başından itibaren başlarken, yardıma muhtaç aileleri mağdur etmemek ve son bahar dönemi bitmeden kömür dağıtımının bitirilmesi hedeflendiği açıklandı. Fatsa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın her yıl düzenli olarak kömür yardımı yaptıklarını belirterek, "İlçe şehir merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde yardıma muhtaç ailelere bu yıl yardıma muhtaç ailelerin kışa rahat girmesi için kömür dağıtımının yaz döneminde başladık. Fatsa ilçemizde 5 bin aileye kömür yardımı yapıyoruz" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

09.08.2017 13:26:40 TSI
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