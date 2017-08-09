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Kuşadası'nda otantik kıyafet ve karma resim sergisi açıldı

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:27
Kuşadası'nda otantik kıyafet ve karma resim sergisi açıldı
Kuşadası'nda otantik kıyafet ve karma resim sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Zafer Hacısalihoğlu
AYDIN (İHA) - Her Pazartesi günü resim, heykel ve el sanatları gibi farklı alanlarda açılan sergiler ile Kuşadası'nın kültür-sanat yaşamına önemli bir katkı sunan Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, bu hafta iki yeni sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.
Ressam Hülya Ersezgin'in tango temalı yağlı boya tablolarından oluşan "Duyguların Dansı" isimli karma resim sergisi ile Kadriye Tunç'un tasarımlarından oluşan "Otantik Kıyafef" isimli sergi, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisinde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Sergi açılışına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk ve sanatseverler katıldı.
Sanatçılar Hülya Ersezgin ve Kadriye Tunç'un sergileri 13 Ağustos tarihine kadar Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisinde görülebilecek.
(ZH-MB-Y)

09.08.2017 13:30:20 TSI
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