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Hatıra Yaz Okulu öğrencileri Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:30
Hatıra Yaz Okulu öğrencileri Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi
Hatıra Yaz Okulu öğrencileri Tropikal Kelebek Bahçesi'ni gezdi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ve Konya İnsani Yardım Derneği İHH işbirliğinde eğitimlerine devam eden "Hatıra Yaz Okulu" öğrencileri Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti.
Selçuklu Belediyesi, proje destek programı kapsamında Konya İnsani Yardım Vakfı İHH işbirliği ile düzenlenen "Hatıra Yaz Okulu" eğitimlerine devam ediyor. Yaz okuluna katılan Konyalı yetim ve muhtaç 100 öğrenci 8 hafta süresince dini eğitimin yanı sıra birçok kültürel, sosyal ve sportif etkinlikle tatili dolu dolu geçiriyor. Hatıra Yaz Okulu Projesi kapsamında zaman zaman tarihi ve kültürel mekanlara da ziyaretler gerçekleştiren öğrenciler, İHH Yetim Birimi Koordinatörü Mehmet Erikçi ve eğitmenler eşliğinde Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni ziyaret etti. Tropikal Bahçe'de yer alan kelebekleri daha yakından gören ve gün boyu eğlenceli zaman geçiren çocuklar bu özel günde tropikal bahçede uçuşan rengarenk kelebekleri doğal yaşamlarında keşfettiler. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
Selçuklu Belediyesi ve Konya İHH işbirliği ile 2017 Hatıra Yaz Okulu eğitim programlarının devam ettiğini ifade eden İHH Yetim Birimi Koordinatörü Mehmet Erikçi, "Bugünde Selçuklu Belediyesi Tropikal Kelebekler Vadisi'ni ziyaret ettik. Kelebekler ve tabiatın oluşumuyla alakalı çocuklarımızı bilgilendirmek için çalışıyoruz. Çocuklarımız için etkinliklerimiz devam edecek" dedi.
Konyalı yetimlerin yaz tatilini verimli değerlendirmeleri, ilmi ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen yaz okulu yetim çocukların tatil boyunca eğlenirken yeni bilgiler öğrenmelerine katkı sağlıyor.
Sabah Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı ve ilmihal gibi derslerle başlayan okul, öğleden sonrada çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Ayrıca düzenlenen kültürel gezi ve faaliyetlerde çocuklar hem geziyor hem öğreniyor. Proje kapsamında müze, bilim merkezi ziyaretleri, hayvanat bahçesi gibi gezilerin yanı sıra havuz, futbol, at binme gibi sportif faaliyetler de yapılıyor.
(AH-Y)

09.08.2017 13:31:48 TSI
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